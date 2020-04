Hodenhagen. Viele Tierparks haben in den vergangenen Wochen Nachwuchs bekommen.

Das schöne Wetter ermöglicht nun manchen Tieren, größere Außenanlagen zu erkunden. So durfte am Montag im Serengeti-Park Hodenhagen eine junge Weißnacken-Moorantilope erstmals mit der Herde zusammen in die Freianlage. Der Bock kam im Januar zur Welt - es war der erste Nachwuchs des Safariparks in diesem Jahr.

Auch der im Januar geborene Klammeraffe Milan ging auf Klettertour - allerdings noch im bequemen Tandem-Modus mit Mutti, an die er sich festklammerte. Nach Angaben von Parksprecherin Asta Knoth haben auch Kamele, Hirsche und Zwergzebus Jungtiere bekommen. „Wir haben jede Menge Nachwuchs“, sagte Knoth. Für die Tiere hat die Corona-Krise eine gute Seite: Wegen der Schließung von Freizeiteinrichtungen wächst der Nachwuchs in aller Ruhe ungestört von Besuchern auf.