Hannover. Ein Rauchmelder hat einem bewusstlosen Mieter einer Wohnung in Hannover das Leben gerettet.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses hätten das Piepsen des Geräts gemeldet, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Rauch sei zu sehen gewesen, ein Trupp sei am Sonntagnachmittag mit Atemschutz in die Wohnung gegangen. In der verrauchten Wohnung fanden die Einsatzkräfte den bewusstlosen Mieter, der per Rettungswagen ins Krankenhaus kam. Der Grund für den Alarm: angebranntes Essen auf dem Herd. Diesen schalteten die Retter aus, löschten das Essen und belüfteten Wohnung und Treppenhaus mit einem Hochdrucklüfter.