Wedemark. In einem Metallrecyclingbetrieb in der Gemeinde Wedemark (Region Hannover) hat es eine Explosion gegeben.

Ein Mitarbeiter des Betriebs im Ortsteil Bissendorf sei leicht verletzt worden und per Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen, sagte Feuerwehrsprecher Benjamin Bohlmann am Montag. In dem Betrieb würden Metallstäube verarbeitet.

Zur Explosion sei es in der in einer Verarbeitungsanlage gekommen. Wegen der brennenden Metallspäne habe die Feuerwehr nicht mit Wasser löschen können, weil sonst eine erneute Explosion drohte. Daher sei ein spezielles Löschmittel von der Feuerwehr Hannover und der Flughafenfeuerwehr Langenhagen angefordert worden.

Das Feuer habe sich nicht weiter ausgebreitet, sagte Bohlmann. Vorhandene Glutnester und Schwelbrände würden gesucht und etwa mit Sand abgedeckt. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar.