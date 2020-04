Neun Männer zünden großes Osterfeuer in Bad Bentheim an CC-Editor öffnen

Neun junge Männer haben am späten Samstagabend in der unmittelbaren Nähe zu einem Waldstück am Bardeler Weg in Bad Bentheim ein größeres Osterfeuer entzündet. Foto: dpa

Bad Bentheim. Neun junge Männer haben am späten Samstagabend in der unmittelbaren Nähe zu einem Waldstück am Bardeler Weg in Bad Bentheim ein größeres Osterfeuer entzündet. Die Feuerwehr musste ausrücken.