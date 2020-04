Eine Krankenpflegerin arbeitet in Schutzkleidung auf einer Intensivstation. Foto: Marcel Kusch/dpa

Hannover. In der beginnenden heißen Phase der Corona-Pandemie müssen Ärzte und Pflegepersonal besser mit Schutzmaterial ausgerüstet werden. Das forderte die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, in einem Interview der „Neuen Presse“ in Hannover vom Montag.