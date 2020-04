Hameln. Dirk Adomat hat die ausschließlich per Brief ausgetragene Stichwahl um das Amt des Landrats im Kreis Hameln-Pyrmont gewonnen.

Der 59 Jahre alte SPD-Politiker setzte sich mit 51,14 Prozent der Stimmen gegen Torsten Schulte von den Grünen durch. Der 50-Jährige erhielt 48,86 Prozent der Stimmen. Hintergrund der Entscheidung per Briefwahl waren das sich ausbreitende Coronavirus und die Sorge, dass die Menschen sich in den Wahllokalen anstecken könnten. Zur Wahl aufgerufen waren rund 122 000 Menschen ab 16 Jahren, die Wahlbeteiligung lag bei 45,73 Prozent.

Das Amt musste neu vergeben werden, weil der bisherige Landrat Tjark Bartels (SPD) im Oktober auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt wurde. Er war im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde im benachbarten Nordrhein-Westfalen politisch unter Druck geraten. Im Zuge der Ermittlungen waren massive Behördenfehler ans Licht gekommen - so hatte das Jugendamt des Kreises Hameln-Pyrmont einem der Haupttäter trotz mehrerer Hinweise auf sexuelle Übergriffe die Pflegschaft für ein Mädchen übertragen. Strafrechtliche Folgen für die Behörde gab es nicht.

Adomat und Schulte hatten sich im ersten Wahlgang am 8. März mit 34,02 beziehungsweise 32,01 Prozent der Stimmen für die Stichwahl qualifiziert. Der Landtagsabgeordnete und Diplom-Verwaltungswirt Adomat will die Breitbandversorgung und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen sowie das Ehrenamt stärken. Der Bankkaufmann Schulte sitzt im Kreistag von Hameln-Pyrmont und ist einer der stellvertretenden Landräte. Als Schwerpunktthemen nannte er Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Nach Angaben von Sprecherin Sandra Lummitsch war es das erste Mal, dass nur per Briefwahl im Landkreis abgestimmt werden konnte. „Es ist ein relativ einfaches Verfahren. Es ist relativ bequem“, sagte sie.