Der neue Kinderpodcast der NOZ heißt "Ole schaut hin". Grafik: NOZ

Osnabrück. "Ole" gibt es jetzt auch zum hören: Die Zeitungseule beantwortet ab sofort Kinderfragen in einem eigenen Podcast. In der zweiten Folge geht es um das Ostern. Ole und seine Kollegen erfahren bei ihrer Recherche unter anderem, was das christliche Fest mit der Morgenröte zu tun hat.