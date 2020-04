Hannover. Nach knapp zwei Wochen dürfen in Niedersachsen die Baumärkte am Samstag erstmals wieder die Türen für Privatkunden öffnen.

An vielen Standorten wird mit einem erhöhten Kundenaufkommen gerechnet. Um das Risiko einer Ansteckung mit Coronaviren zu minimieren, haben die Unternehmen Vorkehrungen in ihren Märkten getroffen. Dazu gehören unter anderem Einlasskontrollen, Zugangsbeschränkungen, erhöhte Hygienestandards, Schutzwände und Abstandsmarkierungen.

Bislang durften während der Corona-Maßnahmen nur Gewerbetreibende in den Baumärkten einkaufen. Dies wurde mit einer am Freitag veröffentlichten Verordnung geändert, die am Samstag in Kraft tritt. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten und die Kontaktbeschränkungen beachtet werden.