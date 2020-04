Hannover. Rund drei Jahre nach ihrem Neustart will die Landeszentrale für politische Bildung in Niedersachsen ihr Angebot ausbauen.

„Es gibt genug zu tun und wir müssen unsere Aufgaben ausweiten“, sagte Direktorin Ulrika Engler der Deutschen Presse-Agentur. So wolle man die Medienkompetenz stärken und eine neue Internetseite online stellen. „Jetzt gilt es zu schauen: Wie können wir an die aktuellen Themen anknüpfen, die Digitalisierung mitbringt? Wer bestimmt die Regeln in der digitalen Welt? Wie wirken sich Überwachung im Staat oder Urheberrechte auf unser Leben aus?“

Mitte 2004 hatte der damalige Finanzminister Hartmut Möllring (CDU) beschlossen, aufgrund von Einsparungen die Landeszentrale zum Jahresende aufzulösen. Erst im Januar 2017 wurde die Landeszentrale wieder eingeführt.