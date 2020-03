Hannover. Alten- und Pflegeheime brauchen aus Sicht der Betreiber dringend mehr Schutzausrüstung und umfangreiche Tests im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

„Wir sind in allergrößter Sorge“, sagte die Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, Birgit Eckhardt, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die fehlende Schutzkleidung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei ein großes Problem. Zudem werde in den Einrichtungen zu wenig und zu spät getestet. „Erst dann, wenn jemand Symptome hat, geht die Kette mit den Testungen los“, sagte sie. „Dann ist es in der Regel zu spät, weil sich die Erkrankung unter den Mitarbeitern, die über unzureichende Schutzkleidung verfügen, und unter den Bewohnern ausbreitet.“

Zur Landesarbeitsgemeinschaft gehören Bezirksverbände der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Verbände der Caritas, des Deutschen Roten Kreuzes und Einrichtungen des Diakonischen Werkes. Mitglieder sind zudem der Landesverband der Jüdischen Gemeinde von Niedersachsen und der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen.