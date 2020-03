Feuerwehr findet tote Frau und ein Kind in Wohnung CC-Editor öffnen

Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Scholen. Bei einem Feuerwehreinsatz in Scholen (Landkreis Diepholz) ist eine Frau am Montag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.