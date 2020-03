Nordhorn. Der Landkreis Grafschaft Bentheim hat am Montag den ersten registrierten Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus bekannt gegeben. Zu den bisherigen 84 bestätigten Corona-Fällen sind drei neue Fälle hinzugekommen. Die Gesamtzahl liegt damit bei 87.

