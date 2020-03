Bremen. In Bremen laufen die Ermittlungen nach dem gewaltsamen Tod einer 28-jährigen Frau weiter.

Ein tatverdächtiger Mann habe sich zwar geäußert, die Tat aber nicht gestanden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Der gleichaltrige Mann war am Sonntag festgenommen und von einer Haftrichterin in Untersuchungshaft genommen worden.

Die tödlich verletzte Frau war am späten Mittwochabend von Anwohnern im Bremer Ostertor-Viertel gefunden worden. Alle Maßnahmen zur Wiederbelebung blieben erfolglos. Aufgrund der Verletzungen ging die Polizei von einem Gewaltverbechen aus. Den Ermittlungen zufolge hatte der mutmaßliche Täter Handy und Wohnungsschlüssel der Frau geraubt.