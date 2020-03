Lüneburg. Mit mehreren Einsatzwagen hat die Polizei flüchtende Einbrecher im Landkreis Celle verfolgt - erst nach rund 30 Kilometern war die Verfolgungsfahrt in der Nacht zum Montag zu Ende.

Ein 18-Jähriger wurde festgenommen, zwei Mittäter sind noch auf der Flucht, wie die Polizei in Lüneburg mittelte. Das Trio war gegen 2.30 Uhr in einen Handy-Shop in Hermannsburg eingebrochen und hatte Laptops sowie Handys erbeutet. Die von Nachbarn alarmierte Polizei konnte kurz danach den Fluchtwagen ausfindig machen und nahm die Verfolgung auf. Auf der wilden Fahrt ging es auch über unwegsames Gelände, so dass der Wagen der Einbrecher so stark beschädigt wurde, dass sie Flucht in Holdenstedt abbrechen mussten. Während der Fahrer schnell gefasst wurde, machten sich zwei Mittäter davon. Auch ein Polizeihubschrauber half bei der Suche nach ihnen nicht weiter.