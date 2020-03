Zwei Radfahrer fahren bei frühlingshaften Temperaturen an der Strandpromenade an einer Parkbank vorbei. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Offenbach am Main. Der März war in ganz Deutschland wärmer als gewöhnlich, und besonders warm war es in Bremen. Zum Abschluss zeigt sich der März so, wie man es eigentlich erst vom April erwartet.