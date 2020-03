Hannover. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in Niedersachsen weiter gestiegen.

Bis Sonntag (Stand 14.00 Uhr) wurden 3783 bestätigte Infektionen gezählt, 300 mehr als am Samstag, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. Bislang sind in Niedersachsen 27 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. Das Gesundheitsministerium geht auf Grundlage einer Hochrechnung davon aus, dass 345 Betroffene wieder genesen sind.

In Bremen waren bis Samstag (16.00 Uhr) 278 bestätigte Fälle gezählt worden. Das waren 15 mehr als am Freitag. 259 Infektionen betrafen die Stadt Bremen. In Bremerhaven wurden 19 Infektionen bestätigt. Zwei Menschen sind nach einer Infektion mit dem Virus gestorben.