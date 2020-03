Hilfsorganisation verteilt verpacktes Essen an Obdachlose CC-Editor öffnen

Eine Lebensmitteltüte wird von einer Hilfsorganisation überreicht. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Unter Beachtung besonderer Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus hat eine Hilfsorganisation in Bremen am Freitag verpackte Lebensmittel an rund 140 obdachlose Frauen und Männer verteilt.