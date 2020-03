Hannover. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat den Unternehmen zum Start der Corona-Hilfen zugesichert, dass keine förderwürdige Firma leer ausgeht.

„Kein Unternehmen in Niedersachsen muss Sorge haben, dass uns am Ende das Geld ausgeht“, sagte Althusmann am Freitag in Hannover. Wenn die vom Land vorgesehenen 100 Millionen Euro zur Stützung kleinerer und mittlerer Unternehmen nicht ausreichten, werde ein Aufstocken der Hilfen geprüft.

Weil die Online-Beantragung zunächst von Serverproblemen ausgebremst worden war, hatten Firmen Sorge bekommen, sie könnten möglicherweise leer ausgehen, wenn ihr Antrag verspätet eingeht. Inzwischen sind die Probleme bei der Antragstellung nach Angaben des Ministers grundsätzlich behoben.