Edewecht. Oliver Reck hat seinen Vertrag als Trainer des Regionalligisten SSV Jeddeloh II verlängert.

Der Ex-Profi von Werder Bremen und FC Schalke 04 wird auch in der kommenden Saison für die Viertliga-Mannschaft verantwortlich sein, wie der niedersächsische Fußball-Club mitteilte. Reck hatte den Posten am 1. Januar angetreten und blieb in den drei bisher ausgetragenen Partien mit seinem Team ungeschlagen.