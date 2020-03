Der neue Kinderpodcast der NOZ heißt "Ole schaut hin". Grafik: NOZ

Osnabrück. "Ole" gibt es jetzt auch zum hören: Die Zeitungseule beantwortet ab sofort Kinderfragen in einem eigenen Podcast. In der ersten Folge geht es um das Coronavirus. Ole und seine Kollegen recherchieren für die jungen Hörer, warum das Virus gerade für Oma und Opa so gefährlich ist, und wie man sich mit "Happy BIrthday" davor schützen kann.