Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie betont in der aktuellen Krise die Bedeutung ihrer Unternehmen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. Arbeitgeber und Gewerkschaft in der Chemie- und Pharmaindustrie betonen in der aktuellen Krise die Bedeutung ihrer Unternehmen.