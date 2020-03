Hannover. Zum Start der Fahrradsaison, die angesichts der Corona-Epidemie eine der wenigen Freizeitmöglichkeiten ist, können die Niedersachsen sich über ein wachsendes Radwegenetz freuen.

Inzwischen stehen an den rund 8000 Kilometer Landstraßen in Niedersachsen 4500 Kilometer Radwege zur Verfügung, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Hannover mit. Dennoch gebe es weiter eine hohe Nachfrage danach, das Netz weiter auszubauen. Für 2020 stellt das Land dafür erstmals neun Millionen Euro zur Verfügung. In den letzten Jahren waren dies jeweils fünf Millionen Euro, womit jährlich rund 20 Kilometer Radwege neu gebaut werden.

Zusätzlich sind in diesem Jahr erstmals eine Million Euro für sogenannte Bürgerradwege vorgesehen. Damit werden Radwege finanziert, für deren Umsetzung Bürger gemeinsam mit der jeweiligen Kommune Land für den Radweg kaufen und diesen dann auch gemeinsam planen. Darüber hinaus fördert das Land den Radwegebau der Kommunen. 2018 und 2019 seien alle Förderanträge der Kommunen genehmigt worden, erklärte das Ministerium. Es ermunterte die Städte und Gemeinden, noch mehr Anträge zu stellen, damit die Radverkehrsinfrastruktur in Niedersachsen noch weiter ausgebaut werde.