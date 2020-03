Hannover. Während die Schulen wegen des Coronavirus weiterhin geschlossen sind, wird heute eine Entscheidung über den Zeitplan für die niedersächsischen Abiturprüfungen erwartet.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wird sich dazu auf einer Pressekonferenz in Hannover äußern. Am Mittwoch hatte er im Landtag angekündigt, bis heute final zu entscheiden, ob die Termine wegen der Pandemie verschoben werden müssen. Geplant ist bisher, dass die schriftlichen Prüfungen am 20. April mit dem Fach Geschichte beginnen. Betroffen sind rund 16 000 angehende Abiturienten.