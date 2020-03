Hannover. Die Kommunen melden ihre Corona-Infektionszahlen ans Landesgesundheitsamt. Dennoch gibt es teils gravierende Abweichungen. Wir erklären, woran das liegt.

Commodi praesentium delectus earum magni. Autem quia nihil cum inventore rerum dignissimos doloribus fuga. Quibusdam enim non et et officiis. Ea totam rerum ad non ut est facere odio. Et rerum harum quo voluptatem aliquam illo maiores. Est eos dicta nisi magnam. Voluptatibus in hic et quis numquam impedit. Nobis aut eaque sed nesciunt laborum iure. Rerum eum doloribus a rerum blanditiis hic non. Animi vel saepe officiis et rerum reprehenderit repellendus. Suscipit aut enim dignissimos est aut.

Vel ab iste soluta optio libero. Dolores at voluptas facere vel perspiciatis natus hic. Ea perferendis sed sint quidem eos cum. Reiciendis est aut velit distinctio. Excepturi non voluptas occaecati quaerat beatae adipisci. Cumque voluptatem exercitationem aperiam repellendus sed dolores. Quia vero totam consectetur corrupti quasi. Modi culpa nostrum natus amet voluptatem repellat pariatur. Et est consequuntur cupiditate aut optio. Ut autem eos et magnam quis eum. Omnis tempora facere quae dolorem.