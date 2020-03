Niedernwöhren. Bei einem Unfall auf dem Mittellandkanal nahe Niedernwöhren im Landkreis Schaumburg sind zwei Schiffe kollidiert.

Eines der Schiffe sei mit Dieselkraftstoff beladen, es trete aber nichts aus, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Auch drohe keines der beiden Schiffe zu sinken. Was das zweite Schiff, ein Frachtschiff, geladen hat, war zunächst unklar - so wie auch die Ursache der Kollision. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz im Hafen Wiehage in Niedernwöhren.