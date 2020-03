Göttingen. Wegen Mordes an zwei Frauen steht seit Mittwochnachmittag ein 53-Jähriger vor dem Landgericht Göttingen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 26. September vergangenen Jahres in Göttingen seine 44-jährige frühere Lebensgefährtin auf der Straße mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen, diese angezündet und die Frau dann mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Laut Anklage hat er zudem deren zu Hilfe eilende Arbeitskollegin mit dem Messer so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb. Zwei weitere Helfer erlitten ebenfalls Stichverletzungen. (Az.: 6 Ks 1/20)