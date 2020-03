Lohne (Oldenburg). Nach einem Brand eines Hauses in Lohne (Kreis Vechta) mit einem Schaden von einer halben Million Euro gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Die Polizei in Vechta teilte am Mittwoch mit, man suche nach einem Kind zwischen 10 und 14 Jahren. Es sei am 9. März kurz vor Ausbrechen des Feuers an dem Wohn- und Geschäftshaus beobachtet worden. Unklar sei, ob das Kind für die Tat infrage komme oder ob es Zeuge des Geschehens gewesen sei. Eine Versicherung setzte 1000 Euro Belohnung aus für Hinweise, die zu einer rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen. Bei dem Brand war eine Frau durch Rauchgas leicht verletzt worden.