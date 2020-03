Hannover. Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf verzichten wegen der Auswirkungen der Corona-Krise auf Teile ihres Gehaltes.

Zudem hätten die Profis und auch alle anderen Mitarbeiter des Clubs in die „unvermeidliche Kurzarbeit eingewilligt“, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Bundesligisten. „Wir wollen den unausweichlichen Folgen der Corona-Krise gemeinschaftlich entgegentreten und sie so ausgewogen wie möglich auf alle Schultern verteilen“, sagte Geschäftsführer Eike Korsen.

„Es kann nur funktionieren, wenn jeder seinen Beitrag leistet“, sagte Kapitän Fabian Böhm. Die Handball-Bundesliga hat ihren Spielbetrieb derzeit bis zum 22. April ausgesetzt.