Hannover. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat den Unternehmen bei der Vorlage eines Nachtragshaushalts zur Bewältigung der Corona-Krise zügige Hilfe zugesichert.

„Wir werden mit aller Macht um unsere Wirtschaft kämpfen, weil wir wissen, dass es sich lohnt“, sagte Hilbers am Mittwoch im Landtag in Hannover. „Die Landesregierung tritt ebenso entschlossen und mit aller Kraft den gravierenden wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus entgegen.“

Ein 4,4 Milliarden Euro schweres Hilfspaket soll in Niedersachsen das Gesundheitssystem und die Wirtschaft stützen. Das Parlament wollte am Mittag grünes Licht für die Finanzspritze geben.

„An sich wettbewerbsfähige Unternehmen müssen vor der realen und akuten Gefahr geschützt werden, in eine bedrohliche Schieflage zu geraten“, betonte der Finanzminister. In dieser Situation sei ein „Schutzschild“ für die niedersächsische Wirtschaft zwingend erforderlich. „Es ist in dieser Phase enorm wichtig, dass Firmen und Betriebe mit ausreichend Liquidität ausgestattet werden, damit sie gut durch die Krise kommen.“