Twist. Ein Auto ist in Twist (Landkreis Emsland) in einen Kanal gerollt und untergegangen.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war der Wagen am Dienstag gegen 18.00 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache rückwärts aus einer Hofeinfahrt gerollt und auf der gegenüberliegenden Straßenseite in dem Kanal gelandet. Das Auto ging komplett unter. Nachdem der Besitzer den Vorfall bemerkt hatte, alarmierte er die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bargen das Auto mit einem Kran. Die Polizei geht davon aus, dass die Handbremse nicht angezogen war. Verletzt wurde niemand. Am Wagen entstand Totalschaden.