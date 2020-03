Hannover. An diesem Mittwoch gibt der Landtag grünes Licht für die Milliardenhilfe für die Wirtschaft in der Corona-Krise. Schon vom Nachmittag an sollen Firmen und Selbstständige Zuschüsse und Kredite beantragen können.

Der niedersächsische Landtag will bei einer eintägigen Sitzung am Mittwoch (10.00 Uhr) das 4,4 Milliarden Euro schwere Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise auf den Weg bringen. Nach einer Regierungserklärung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) steht die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts im Mittelpunkt. Regulär war eine dreitägige Landtagssitzung geplant, die nun zur Vermeidung möglicher Infektionen mit dem Coronavirus auf einen Tag verkürzt wird. Dazu bleibt zwischen den Abgeordneten jeweils ein Sitz frei, als Ausweichplätze werden die für das öffentliche Publikum gesperrten Zuschauertribünen genutzt.

Die Regierungsmitglieder sollen versetzt über zwei Reihen Platz nehmen, so dass der nötige Sicherheitsabstand eingehalten wird. Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) wird an der Sitzung nicht teilnehmen, da sie sich in Quarantäne befindet. Eine kleinere Zahl von Landtagsabgeordneten hatte aus Gründen des Gesundheitsschutzes angekündigt, an der Sitzung lieber nicht teilzunehmen. Die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit der dem Landtag angehörenden Abgeordneten für das Hilfspaket der rot-schwarzen Regierung gilt aber als sicher. Die Oppositionsfraktionen hatten bereits ihre Unterstützung signalisiert.

Von dem Hilfspaket sollen 1,4 Milliarden Euro zur Stützung des Gesundheitswesens sowie der Wirtschaft bereitgestellt werden. Einen Teil der Zusatzausgaben will der Finanzminister mit dem erwarteten Überschuss aus dem Haushalt des vergangenen Jahres abdecken. Allerdings nimmt das Land auch eine Milliarde Euro neue Schulden auf. Außerdem wird der Bürgschaftsrahmen des Landes von zwei auf drei Milliarden Euro erhöht.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sicherte der Wirtschaft am Dienstag volle Unterstützung zu: „Als Land wollen wir die niedersächsische Wirtschaft nicht in Stich lassen“, sagte Althusmann. „Wir wollen möglichst viele Arbeitsplätze in diesem Bundesland erhalten.“ Hilfen sollten von Mittwochnachmittag an beantragt werden können.