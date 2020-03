Emden. Bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Emden ist ein 43-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann sowie der 33-jährige Wohnungsinhaber wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Das Feuer war am Nachmittag auf dem zum Wintergarten umgebauten Balkon der Wohnung ausgebrochen. Der Wohnungsinhaber alarmierte die Feuerwehr und sagte, dass sein Bekannter noch in den Räumen sei. Daraufhin retteten die Einsatzkräfte den schwer verletzten Mann. Die Brandursache war zunächst unklar.