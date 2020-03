Hannover. Das Land Niedersachsen hält trotz der Corona-Pandemie am bisherigen Zeitplan für die Abiturprüfungen fest.

„Zurzeit ist keine Veränderung dieser Termine geplant“, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover am Dienstag. Allerdings sei eine Verschiebung zu einem späteren Zeitpunkt nicht auszuschließen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin hatte zuvor angekündigt, die diesjährigen Abschlussprüfungen abzusagen.

In Niedersachsen bereite das Ministerium „Alternativszenarien für den Fall vor, dass aufgrund zukünftiger Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus neue Pläne umzusetzen sind“, sagte der Sprecher. Die Entscheidung in Schleswig-Holstein habe darauf jedoch keinen Einfluss. Sollte es Änderungen geben, werde das in den nächsten Tagen den Schulen und der Öffentlichkeit mitgeteilt. Planmäßig beginnen die schriftlichen Abiprüfungen am 20. April mit dem Fach Geschichte und enden am 13. Mai mit Sport und Informatik.