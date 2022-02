Bahn Baustelle an der Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Basel bei Riegel. // DEU; Deutschland, Baden-Württemberg, R FOTO: www.imago-images.de Investitionen von 1,1 Milliarden Baustellen 2022: Hier erleben Bahnreisende in Niedersachsen Behinderungen Von Kim Patrick von Harling, dpa | 28.02.2022, 13:51 Uhr

Pünktlichkeit und die Bahn - ein Wortpaar, das selten in den Mund genommen wird. Auch für das Jahr 2022 müssen Bahnreisende Geduld mitbringen. In Niedersachsen gibt es zahlreiche Großbaustellen an den Schienen.