Frau in Büro Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration up-down up-down Arbeitsmarkt 2022 etwas mehr Erwerbstätige in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 24.01.2023, 14:42 Uhr

Im Nordwesten sind im vergangenen Jahr etwas mehr Menschen erwerbstätig gewesen als 2021. Für Niedersachsen nannte das Statistische Landesamt am Dienstag eine Steigerung um 1,2 Prozent auf knapp 4,17 Millionen. Dabei wuchs die Beschäftigung in der Bauwirtschaft über dem Schnitt (2,1 Prozent), während es in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei um 0,4 Prozent abwärtsging.