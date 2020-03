Hannover. Auf eine niedersächsische Initiative hin ist die Beschränkung zur Produktion von Desinfektionsmitteln auf Apotheken und Pharmahersteller aufgehoben worden.

Die chemische Industrie, Kosmetik- und Parfümhersteller und andere geeignete Firmen dürfen nun Produkte zur Händedesinfektion herzustellen, wie das Umweltministerium am Montag in Hannover mitteilte. In zahlreichen Gesprächen auf Bundesebene hatte Niedersachsen darauf gedrungen, die rechtlichen Beschränkungen bei der Desinfektionsmittelherstellung zu beseitigen. Die Ausnahme gilt zunächst bis zum Herbst. „Die Lage ist ernst“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). „Wir brauchen alle verfügbaren Ressourcen, um den immensen Bedarf decken zu können.“