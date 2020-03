Norderney. Bei der Räumung der ostfriesischen Insel Norderney unterstützen seit Sonntag Beamte vom Festland die Inselpolizei.

26 Polizisten trafen am Morgen mit der Fähre auf der Insel ein. Alle Urlaubsgäste müssen den Landkreis Aurich und seine Inseln Norderney, Juist und Baltrum wegen der Corona-Pandemie spätestens am Sonntag verlassen, drei Tage früher als zunächst geplant. Die schnelleren Rückreisen seien nötig, um die Bevölkerung zu schützen, hieß es in der entsprechenden Allgemeinverfügung des Landkreises.

Am Montag werden die Polizisten auf Norderney dann verstärkt kontrollieren, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund am Sonntag sagte. „Falls sich dann noch Gäste auf der Insel aufhalten, werden Strafverfahren eingeleitet.“ Die Urlauber würden dann kostenpflichtig von der Insel verwiesen - in Polizeibegleitung.

Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (parteilos) hofft, dass es so weit nicht kommen wird. Es habe bereits ein Großteil der Besucher die Insel verlassen, sagte er am Samstag. „Die eindringlichen Appelle haben offenbar geholfen.“