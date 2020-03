Hannover. In einem Geflügelbetrieb im Landkreis Aurich sind infolge eines Geflügelpest-Ausbruchs rund 10 000 Puten gekeult worden.

Das Influenzavirus H5 wurde zunächst vom betroffenen Betrieb bei Eigenkontrollen festgestellt und später vom Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bestätigt, wie der Landkreis Aurich mitteilte. Es handele sich um die hochansteckende Form H5N8.

„Wir hoffen, dass der Fall durch die Eigenkontrolle in einem frühen Stadium erkannt wurde“, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums am Sonntag. Die betroffenen Elterntiere wurden noch am Samstag getötet. Das Veterinäramt des Landkreises hat den Angaben nach einen Sperrbezirk im Radius von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet im Radius von zehn Kilometern um den Betrieb eingerichtet. In zwei weiteren Betrieben in dem Bezirk wurden die Geflügelbestände negativ getestet.

Für Menschen geht vom Virustyp H5N8 keine Gefahr aus, betonte die Ministeriumssprecherin in Hannover. Eine letzte Geflügelpest-Epidemie hatte im November 2016 begonnen und war im Frühjahr 2017 abgeklungen. Sie war die schlimmste Tierseuchenwelle dieser Art in Deutschland seit Jahrzehnten. Über 900 000 Tiere mussten bundesweit gekeult werden, davon 800 000 in Niedersachsen.