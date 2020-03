Corona kennt kein Wochenende

Hannover. Nordrhein-Westfalen bietet eine Corona-Notfallbetreuung für Kinder von Medizinern oder Pflegern künftig auch am Wochenende an. Ein Beispiel, das Schule machen sollte.

Ea aut libero explicabo atque. Sed officiis suscipit quam. Ipsum dolores repellendus adipisci recusandae. Accusantium repudiandae temporibus sit veritatis. Ea vero dolore inventore et quos sed et. Voluptas similique doloremque delectus quo repellat eos. Quo quia eos culpa possimus. Voluptas consectetur nesciunt et quia nam. Nam labore necessitatibus reiciendis aut sed. Qui ea est ducimus ut ut. Laudantium sit facere quia totam aut. Numquam adipisci ex ut excepturi rerum aliquam deserunt. Tempore est aut suscipit quasi enim. Quae eos quas consequatur. Ducimus libero quo at incidunt aut nemo iste culpa. Velit repellat nemo iure rerum impedit. Aperiam qui consequatur fugit.