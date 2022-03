DLRG zu Todesfällen durch Ertrinken FOTO: Sina Schuldt Notfälle 2021 ertranken in Niedersachsen 26 Menschen beim Baden Von dpa | 17.03.2022, 11:55 Uhr | Update vor 1 Std.

In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Menschen bei Badeunfällen gestorben als ein Jahr zuvor. Landesweit ertranken 26 Menschen, das bedeutet einen Rückgang um 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Auch in anderen Bundesländern gab es Rückgänge - in Bayern ertranken absolut betrachtet zwar die meisten Menschen, 60 Opfer bedeuteten aber einen Rückgang um ein Viertel. In Rheinland-Pfalz sanken die Zahl der Ertrunkenen um 62,5 Prozent auf 6, in Nordrhein-Westfalen gab es einen Rückgang um 48,9 Prozent auf 24 Opfer.