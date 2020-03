Hannover. „Die allermeisten Menschen haben begriffen, was die Stunde geschlagen hat“, sagt Stephan Weil. Die Menschen halten sich nach Beobachtung des niedersächsischen Regierungschefs an die weitreichenden Einschränkungen in ihrem Alltag. Wie geht es weiter?

Seit Samstagabend sind auch Cafés und Restaurants in Niedersachsen dicht, nur Lieferdienste bleiben erlaubt: Nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) halten sich die Menschen weitgehend an die Auflagen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. Am Wochenende kontrollierte die Polizei in vielen Städten Plätze, Fußgängerzonen oder Erholungsgebiete wie Hannovers Maschsee, weil zum Beispiel keine Spaziergänge mehr in größeren Gruppen erlaubt sind.

TODESFÄLLE: In Niedersachsen sind die ersten Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden: Zwei Männer im Alter von 70 und 84 Jahren starben am Freitag in Kliniken der Region Hannover. Nähere Angaben machten die Behörden zu ihnen nicht. Im Landkreis Harburg starb ein 87-Jähriger im Krankenhaus Winsen, der unter einer Vorerkrankung gelitten hatte. Im Landkreis Leer starb ein 66-Jähriger, der ebenfalls eine schwere Vorerkrankung hatte. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Sonntag (Stand 14.00 Uhr) wurden bisher in Niedersachsen 1586 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt, im Vergleich zum Vortag ein Zuwachs um 134. Im Bundesland Bremen waren es am Samstag nach Senatsangaben 168 bestätigte Fälle, davon 153 im Stadtgebiet und 15 in Bremerhaven.

LEERE IN DEN STÄDTEN: Die Menschen halten sich zunehmend an die Auflagen, möglichst zu Hause zu bleiben. In Hannover und Bremen hat die Polizei am Samstag zunächst keine größeren Menschenansammlungen beobachtet. „In der ganzen Stadt sind die Straßen und Plätze leer“, sagte ein Polizeisprecher in Hannover. „Wir haben anders als in den vergangenen Tagen bislang kein unvernünftiges Verhalten beobachten können, auch nicht auf den Wochenmärkten.“ Ähnliches wurde aus Göttingen berichtet. In der sonst belebten Altstadt von Lüneburg waren am Sonntag kaum Menschen unterwegs. Im Landkreis Osnabrück griff die Polizei durch: Sie löste eine Grillparty und ein spätabendliches Kneipentreffen auf und schrieb erste Strafanzeigen, wie der Landkreis mitteilte. In Papenburg (Emsland) stoppte die Polizei am Freitagabend ein geplantes „Corona Midnight Meeting“ von Auto-Tunern.

AUFSCHREI DER KLINIKEN: Die Krankenhäuser in Niedersachsen befürchten, auf den Kosten zur Bewältigung der Coronakrise sitzenzubleiben. Ein erster Gesetzentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium sorgte für einen Aufschrei bei der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft und dem Verband der Privatkliniken Niedersachsen und Bremen. Die Privatkliniken befürchteten Kurzarbeit, betriebsbedingte Kündigungen und sogar Insolvenzen. Nach der heftigen Kritik bessern Bund und Länder das geplante Milliardenpaket für die Kliniken nach. Unter anderem sollen die Kliniken für jede neue intensivmedizinische Einheit mit Beatmungsmaschine 50 000 statt wie zunächst geplant 30 000 Euro erhalten, hieß es aus Regierungskreisen.

URLAUBER VERLASSEN INSELN: Seit Sonntag unterstützen Polizeibeamte vom Festland die Inselpolizei von Norderney bei der angeordneten Räumung der Nordsee-Insel. „Auf Norderney hat ein Großteil der Besucher unsere Insel verlassen“, sagte Bürgermeister Frank Ulrichs (parteilos). „Die eindringlichen Appelle haben offenbar geholfen.“ Alle Urlaubsgäste müssen den Landkreis Aurich und seine Inseln Norderney, Juist und Baltrum spätestens am Sonntag verlassen, drei Tage früher als zunächst geplant. Gästen droht ein Strafverfahren, wenn sie noch am Montag von der Polizei auf der Insel erwischt werden. Sie würden dann kostenpflichtig von der Insel verwiesen, sagte eine Polizeisprecherin. Damit sollen medizinische Kapazitäten für Covid-19-Erkrankungen auf den Inseln freigehalten werden.

KRIMINELLE SCHLAGEN KAPITAL: Niedersachsens Landeskriminalamt (LKA) warnt vor Kriminellen, die aus der Corona-Krise Profit schlagen wollen. Die Betrüger suchten nach Ängsten in der Bevölkerung“, sagte LKA-Sprecherin Katrin Gladitz der „Braunschweiger Zeitung“. „Corona löst derzeit natürlich die größten Sorgen aus. Die Betrüger sind kreativ.“ So habe das LKA einen Fakeshop im Internet im Blick, der angebliche Schutzmasken verkaufe. In Buxtehude klingelten am Freitagabend drei bisher unbekannte Männer in weißen Anzügen an mindestens einer Haustür und gaben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Männer hätten erklärt, im Auftrag des Gesundheitsamtes gekommen zu sein, um das Gebäude wegen der Coronavirus-Pandemie zu begutachten. Der Bewohner habe sie aber nicht ins Haus gelassen.