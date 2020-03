Hannover. Lange hatte es in Niedersachsen nur Erkrankungen gegeben, nun wurden die ersten drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. In den großen Städten hielten sich die Menschen an die Auflagen.

Der Tod von drei Männern in Folge einer Coronavirus-Infektion in der Region Hannover und im Landkreis Harburg hat am Samstag die Bemühungen zur Verhinderung einer Ausgangssperre überschattet.

TODESFÄLLE: In Niedersachsen sind die ersten drei Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zwei Männer im Alter von 70 und 84 Jahren seien am Freitag in Krankenhäusern der Region Hannover gestorben, teilte die Region Hannover mit. Ob bei den Männern auch andere Krankheitssymptome vorlagen und wie lange sie im Krankenhaus behandelt worden waren, blieb offen. Im Landkreis Harburg starb in der Nacht zum Samstag ein 87-Jähriger, der nach Angaben des Landkreises eine Vorerkrankung hatte und seit einigen Tagen in einem Krankenhaus behandelt wurde. Laut Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Samstag wurden bisher in Niedersachsen 1452 Infektion mit dem Coronavirus bestätigt, im Vergleich zum Vortag ein Zuwachs um 190.

WEIL IM GESPRÄCH MIT RADIOHÖRERN: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht eine wachsende Bereitschaft und Disziplin der Menschen, sich an die Auflagen wegen der Coronavirus-Ausbreitung zu halten. „Die allermeisten Menschen haben begriffen, was die Stunde geschlagen hat“, sagte Weil im Gespräch mit Hörern des Radiosenders NDR 1 Niedersachsen. Die Beschränkungen müssten aber noch strikter eingehalten werden, sagte Weil: „Manchmal fasst man sich schon an den Kopf. Es gibt immer noch ein paar, die es noch nicht begriffen haben.“ Zur Frage eines NDR 1-Hörers, ob er vor die Tür gehen dürfe, sagte Weil: „Gehen Sie raus mit Ihrer Frau, halten Sie Abstand zu anderen Menschen.“

LEERE IN DEN STÄDTEN: In den großen Städten bestätigte sich Weils Eindruck. In Hannover und Bremen hat die Polizei am Samstag zunächst keine größeren Menschenansammlungen beobachtet. „In der ganzen Stadt sind die Straßen und Plätze leer“, sagte ein Polizeisprecher in Hannover. Die Menschen hielten sich an die wegen der Pandemie geltenden Beschränkungen. „Wir haben anders als in den vergangenen Tagen bislang kein unvernünftiges Verhalten beobachten können, auch nicht auf den Wochenmärkten“, sagte der Sprecher am Mittag. „Bisher halten sich alle an die Auflagen“, sagte eine Sprecherin der Polizei in Göttingen. Nicht anders sah es im Nordosten Niedersachsens aus, wie die Polizei Lüneburg bestätigte.

ABER: Ein geplantes „Corona Midnight Meeting“ der Auto-Tuning-Szene hat die Polizei in Papenburg (Emsland) gestoppt. Das Treffen sei am Freitagabend im Zusammenspiel von Polizei und Bereitschaftspolizei verhindert worden, teilten die Ermittler mit. Treffen dieser Art seien derzeit strengstens verboten. Die Auto-Tuner seien nach Einschreiten der Polizei mit etwa 60 Fahrzeugen auf unterschiedliche Treffpunkte in Papenburg ausgewichen. Aufgrund der Polizeipräsenz hätten sie sich dann aber wenig später entfernt. 25 Platzverweise wurden ausgesprochen, etwa 20 Personalien festgestellt.

URLAUBER VERLASSEN INSELN: Die vorgezogene Abreise der Urlauber von den ostfriesischen Inseln lief weiter. „Auf Norderney hat ein Großteil der Besucher unsere Insel verlassen“, sagte Bürgermeister Frank Ulrichs (parteilos) der dpa. „Wir haben wahrscheinlich noch einige Hundert Urlauber auf der Insel“, schätzte er. „Die eindringlichen Appelle haben offenbar geholfen.“ Alle Urlaubsgäste müssen den Landkreis Aurich und seine Inseln Norderney, Juist und Baltrum wegen der Corona-Pandemie spätestens bis Sonntag verlassen, drei Tage früher als zunächst geplant. Damit sollen medizinische Kapazitäten für Covid-19-Erkrankungen auf den Inseln freigehalten werden.

Anzeige Anzeige

KRIMINELLE SCHLAGEN KAPITAL: Niedersachsens Landeskriminalamt (LKA) warnt vor Kriminellen, die aus der Corona-Krise Profit schlagen wollen. Die Betrüger suchten nach Ängsten in der Bevölkerung“, sagte LKA-Sprecherin Katrin Gladitz der „Braunschweiger Zeitung“. „Corona löst derzeit natürlich die größten Sorgen aus. Die Betrüger sind kreativ.“ So habe das LKA einen Fakeshop im Internet im Blick, der angebliche Schutzmasken verkaufe. „Bisherige Kontaktaufnahmen zum Provider waren nicht erfolgreich“, erklärte Gladitz. Ebenso warnt das LKA vor falschen Polizisten: „Die Täter geben vor, von der Polizei oder vom Gesundheitsamt zu sein. Man müsse angeblich einen Abstrich machen oder man werde angeblich unter Quarantäne gestellt“, berichtete die LKA-Sprecherin.