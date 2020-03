Hannover. Die Ausbreitung des Corona-Virus wirkt sich auch auf das 100 Millionen Euro umfassende Programm zur Sanierung von Sportstätten in Niedersachsen aus.

Kommunen können Förderanträge länger als bisher geplant einreichen, wie das Innenministerium am Samstag in Hannover mitteilte. Die Frist sei verlängert worden - vom 31. März auf den 30. April. „Mit diesem Schritt wollen wir die Kommunen in dieser Situation ein Stück weit von den Anforderungen des Tagesgeschäftes entlasten“, zitierte das Ministerium Ressortchef Boris Pistorius (SPD). Es sei verständlich, „wenn die Bearbeitung der Anträge im Moment in den Kommunen nicht die Priorität haben können, die für eine sachgerechte Bearbeitung bis Ende März notwendig wäre“.