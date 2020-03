Hannover. Die Niedersachsen können Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) persönlich zur Corona-Krise befragen.

Am Sonntag ist Weil von 10.00 bis 12.00 Uhr zu Gast bei NDR 1 Niedersachsen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) in Hannover mitteilte. Ab 9.00 Uhr sei die Telefonnummer 0511 802222 für Fragen an Weil geschaltet. In der Live-Sendung werde der SPD-Politiker die Fragen an der Seite von Moderator Georg Poetzsch dann beantworten.