Lüneburg. Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) hat in der Corona-Krise Vermieter von Geschäftsräumen zur Kulanz aufgerufen.

Wegbrechende Einnahmen könnten „für viele, insbesondere kleinere Ladeninhaber oder Restaurantbetreiber den Ruin bedeuten“, wird er in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Wenn es möglich ist, sollten Vermieter einräumen, dass in Notfällen verspätet gezahlt werde, oder Nachlässe gewähren. Zwar hoffe Mädge auch auf finanzielle Unterstützung von Land und Bund, doch diese Gelder flössen nicht so schnell. Eigentümern müsse bewusst sein, dass ihnen ihre normalen Einnahmen nichts nützen, wenn die Geschäfte schließen müssten und leere Flächen zurückblieben.

Neben Geschäftsleuten seien aber zum Teil auch private Mieter betroffen. „Kein Mieter wird, weil er unverschuldet durch die Corona-Pandemie in Zahlungsnot gerät, seine Wohnung verlieren“, kündigte die Chefin der Lüneburger Wohnungsbau Gesellschaft (LüWoBau), Heiderose Schäfke, an.