Polizei macht Durchsagen in leerer Innenstadt CC-Editor öffnen

Polizisten fahren mit einer Durchsage zum Coronavirus durch die Innenstadt. Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover. Um die Menschen an den Ernst der Lage zu erinnern, hat die Polizei am Freitag erneut Lautsprecherdurchsagen in der Innenstadt von Hannover gemacht.