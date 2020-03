Esens. Wegen des Coronavirus sind die Schulen derzeit geschlossen. Keiner weiß so recht, wie lange. Das Niedersächsische Internatsgymnasium in Esens ist Vorreiter beim Videounterricht, doch viele Schulen verfügen nicht mal über schnelles Internet.

