Edinburgh. Der frühere Hannover-96-Trainer Daniel Stendel will wegen der Folgen der Corona-Krise vorerst komplett auf sein Gehalt beim schottischen Erstligisten Heart of Midlothian verzichten.

„Auch ich bin kein Millionär und habe Familie. Aber ich will als gutes Beispiel vorangehen“, sagte der 45-Jährige der „Bild“-Zeitung (Freitag). Zuvor hatte Clubbesitzerin Ann Budge am Mittwoch in einem offenen Brief Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter aufgefordert, bis auf Weiteres auf die Hälfte ihres Lohns zu verzichten. Budge reagierte damit auf finanzielle Einbußen durch die Einstellung des Ligabetriebs aufgrund der Coronavirus-Krise.

Stendel nahm diese Bitte auf und ging sogar noch weiter. „Wir verdienen sehr gutes Geld im Vergleich zu den Angestellten, für die ein Gehaltsverzicht von 50 Prozent viel essenzieller ist“, sagte der 45-Jährige. Die Clubchefin Budge hatte zuvor versichert, dass die Gehaltskürzung bei den Mitarbeitern geringer ausfallen solle, bei denen 50 Prozent des Gehalts unter dem Existenzminimum liegen.

Stendel sagte: „Wir alle wollen, dass sich der Club am Leben hält.“ Der frühere Spieler und Trainer von Hannover 96 hatte den Posten beim Verein aus Edinburgh Anfang Dezember 2019 angetreten und dann im Januar Hannovers Vereinsikone und bisherigen Torwarttrainer Jörg Sievers als Assistenten nachgeholt. Der hat immer noch eine gute Verbindung zu seinem Herzensverein. „Natürlich halte ich den Kontakt, informiere mich über 96 und telefoniere. Mein 96-Gen ist einfach sehr stark ausgeprägt“, sagte Sievers dem „Sportbuzzer“ (Freitag).