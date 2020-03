Hemmoor-Osten. Die älteste Schwebefähre Deutschlands verschiebt wegen der Coronavirus-Ausbreitung ihren Saisonstart um einen Monat auf den 1.

Mai. Reservierungen und Gruppenfahrten seien bis auf Weiteres gestrichen, um die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Gäste vor einer Infektion zu schützen, heißt es auf der Internetseite des Betreibers. Ursprünglich sollte die 110 Jahre alte Fähre Osten-Hemmoor im Kreis Cuxhaven ihren regulären Betrieb nach der Winterpause am 1. April wieder aufnehmen.

Die Fähre ist die einzige noch betriebsbereite ihrer Art in der Bundesrepublik. Nach einem technischen Defekt hatte sie Ende 2019 für drei Monate stillgestanden. Anfang Dezember fuhr sie wieder kurz, um dann in die Winterpause zu gehen. Gruppen konnten mit vorheriger Anmeldung die Fähre weiterhin nutzen. Es handelt sich dabei um eine Gondel, die an einer fast 40 Meter hohen Stahlbrücke hängt. Sie schwebt über den Fluss Oste, der ein Nebenfluss der Elbe ist.