Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hannover. Mindestabstand in Restaurants, keine größeren Menschenansammlungen: Per Lautsprecherdurchsagen haben Polizeibeamte in der Innenstadt von Hannover an die Vernunft und die Einsicht der Menschen appelliert.